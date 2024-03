Das Feuer im Roßlauer Höhenfeldweg war am Dienstagmittag ausgebrochen und hatte für einen Schaden von etwa 12.000 Euro gesorgt.

Nach Feuer in einem Geräteschuppen in Roßlau - Das vermutet die Polizei als Brandursache

Zahlreiche Einsatzkräfte waren am Dienstagnachmittag in Roßlau vor Ort.

Rosslau/MZ. - Der Brand in einem Geräteschuppen im Roßlauer Höhenfeldweg wurde vermutlich durch einen Eimer mit heißer Asche verursacht, der zuvor in dem Schuppen abgestellt worden war. Das hat die Polizei am Mittwoch mitgeteilt.

Das Feuer war am Dienstag gegen 14 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf nahe Wohnhäuser verhindern. Der Schuppen selbst brannte völlig nieder. Weiterhin beschädigten die Flammen das Dach eines angrenzenden Schuppens auf dem Nachbargrundstück, welcher baulich mit dem abgebrannten Schuppen verbunden war.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.