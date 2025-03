Die sechs Spannbetonbrücken in Dessau-Roßlau ähneln von der Bauart zwar der eingestürzten Carolabrücke in Dresden, weisen aber doch ein paar wesentliche Unterschiede auf. Doch vor allem bei der Brauereibrücke und der Scholitzer Brücke will man nicht untätig sein.

Dessau/Rosslau/MZ. - Die beiden haben viel gemeinsam, die Brauereibrücke in Dessau und die Carolabrücke in Dresden. Beide sind 1971 als Spannbetonbrücken gebaut worden. Sie haben in etwa die gleiche Größe, bei beiden führen Straßenbahnlinien drüber und beide sind wichtige Verkehrsachsen in der Stadt. Einen gravierenden Unterschied gibt es aber: Die Carolabrücke steht nicht mehr. Sie ist, bzw. einer ihrer drei Brückenzüge im September 2024 eingestürzt.