Nach Einbruch in seinen Laden in Dessau - Geschäftsinhaber wird mit Haftbefehl gesucht

Aus der Kategorie „Dumm gelaufen“: Ein 32-jähriger Dessauer wollte einen Einbruch anzeigen - und rückte dann selbst in den Fokus.

Dessau/MZ - In einen vor der Geschäftsaufgabe stehenden Laden in Bahnhofsnähe sind in der vergangenen Woche unbekannte Täter gewaltsam eingedrungen und haben kleine Mengen Alkohol und Tabak entwendet. Des weiteren wurde im Geschäft ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Der Sachschaden summiert sich auf insgesamt etwa 5.500 Euro.

Nach der Einbruchsanzeige am Freitag stellte die Polizei fest, dass der Anzeige erstattende Geschädigte selbst zur Festnahme ausgeschrieben war. Gegen den 32-jährigen Dessauer war eine Ersatzfreiheitsstrafe verhängt worden, die er nicht angetreten hatte. In die JVA musste er nicht: Er konnte die haftbefreiende Summe vor Ort begleichen.