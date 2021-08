Nach eigenen Erfahrungen vor 19 Jahren - Feuerwehr aus Waldersee startet Spendenaktion

Dessau/MZ - Am Freitag der Vorwoche saßen sie seit langer Zeit einander mal wieder in der Versammlung gegenüber. Zwar in gebotener, nötiger Distanz, aber erstmals wieder beisammen: Der Vorstand des Fördervereins Freiwillige Feuerwehr (FF) Waldersee und Kameraden aus der Wehr selbst. Ein Thema: Wie kann die Feuerwehr aus Dessau-Waldersee den Opfern der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen helfen?

„Wir haben es vor 19 Jahren selbst erlebt, wie schnell und gewaltig entfesselte Naturkräfte wirken“, erinnert Ralf Piotrowsky an die verheerende Elbeflut im August 2002, als der Vorort nach dem Bruch des Schwedenwalls versank. „Und wie zur damaligen Jahrhundertflut ist es jetzt wichtig und notwendig, auch über Spenden zu zeigen, dass die Betroffenen Hilfe erhalten und nicht alleine gelassen werden“, so der Vorsitzende des Fördervereins.

Unglaubliche Solidarität aus ganz Deutschland haben Dessau und Waldersee bei der damaligen Hochwasserkatastrophe erlebt. Bei den technischen Hilfeleistungen, mit Sachspenden und schließlich Spendengeldern für den Wiederaufbau. Die Walderseer Feuerwehrleute und ihre Förderer sind bis heute dankbar und wollen jetzt etwas von dem zurückgeben, was sie einst erhielten. So war damals das „abgesoffene“ Gerätehaus zu sanieren und die Feuerwehrausstattung teilweise zu erneuern. Die Stadt Dessau-Roßlau hat investiert und konnte auch dank der vielen Spenden noch extra Gerätschaften anschaffen.

Nun haben sich Feuerwehrkameraden und Förderverein darüber verständigt, Spenden explizit für die örtlichen Feuerwehren im Katastrophengebot von 2021 zu sammeln und die dortigen Kameraden beim Neuaufbau zu unterstützen. Speziell angesprochen werden die 25 Mitglieder der Einsatzabteilung der FF Waldersee und die 34 Mitglieder im Förderverein, kündigt Piotrowsky an. Es gibt keine Zielgrößen. Die Walderseer Feuerwehr weiß: Jede Spende hilft, egal wie groß oder klein. Und es muss nichts übers Knie gebrochen werden: Hilfe wird auch im Herbst noch gebraucht.