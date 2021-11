Nach Eichenspinner-Sperrung - Stadt Dessau-Roßlau gibt Tiergarten-Wege wieder frei

Dessau-Rosslau/MZ - Mit sofortiger Wirkung hat die Stadt Dessau-Roßlau die Sperrung der Hauptwege im Tiergarten aufgehoben. Die Arbeiten zum Absaugen der Nester des Eichenprozessionsspinners an den Wegen im Tiergarten seien mittlerweile weit vorangeschritten, wurde mitgeteilt. Mit dem zeitnahen Abbau der Sperrschilder wurde eine Firma beauftragt.

Von einem Verlassen der Wege allerdings rät die Stadtverwaltung weiterhin dringend ab, da auf den weitläufigen Wiesen die Nester des Eichenprozessionsspinners nicht entfernt wurden. Hier bestehe nach wie vor bei ausgeprägten Starkwindlagen die Gefahr der gesundheitlichen Beeinträchtigung durch abgedriftete Brennhaare der Raupen.

Sollten Bürger und Spaziergänger eventuell übersehene Nester feststellen, so bittet das städtische Tiefbauamt um eine kurze Information: Per E-Mail an: epsdessaurosslau@dessau-rosslau.de