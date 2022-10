Nach drei Einbrüchen in eine Tankstelle in Dessau - Polizei stellt 21-Jährigen in Tatortnähe

Drei Mal war im September in eine Tankstelle in Dessau-Süd eingebrochen worden. Bei der dritten Tat gab ein Security-Mitarbeiter den entscheidenden Tipp.

Blick auf eine Tanksäule in einer Tankstelle.

Dessau/MZ/OML - Der Polizei in Dessau hat einen Einbrecher gefasst, der im September gleich drei Mal in eine Tankstelle an der Heidestraße eingedrungen ist.