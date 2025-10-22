Führende Unionspolitiker in Berlin bringen eine engere Zusammenarbeit mit der AfD ins Gespräch, die der Kanzler ablehnt. Auch in Dessau soll es keine Annäherung geben, sagt Kreisvorsitzender Uwe Groneberg. Er macht sogar sein Amt von dieser Einstellung abhängig.

Nach Diskussion um Annäherung in Bundes-Union: Dessau-Roßlauer CDU wahrt Abstand zu AfD

Dessau-Roßlau/MZ. - In der Diskussion um eine mögliche engere Zusammenarbeit der CDU mit der AfD hat sich der Dessauer Kreisvorsitzende der CDU, Uwe Groneberg, klar hinter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gestellt. Wie Merz betonte auch Groneberg gegenüber der MZ, dass es mit ihm keine Zusammenarbeit mit der AfD geben werde.