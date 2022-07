An Bundeskanzler und Ministerpräsident Nach Dessauer Vorbild - Leipziger Handwerker schreiben Offenen Brief wegen des Ukraine-Kriegs

Vor drei Wochen hatten Handwerker aus Dessau einen Brief verfasst, in dem sie die Sanktionen gegen Russland kritisierten. Zudem wollten sie verantwortliche Politiker „zur Rechenschaft ziehen“. Der Leipziger Brief geht in die ähnliche Richtung.