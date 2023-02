Der Grill im einstigen „Et Mangal“ in der Zerbster Straße in Dessau ist aus. Die Glut soll ab Mitte März dann im neuen Restaurant von Orod Ghasemi Lagharaki brennen. Was der neue Chef im „Orod“ alles plant.

Nach dem Aus für das „Et Mangal“ in Dessau - Was zum Neustart ab März geplant ist

Orod Ghasemi Lagharaki in seinem künftigen Restaurant in der Zerbster Straße.

Dessau/MZ - Die Stühle stehen auf den Tischen, so als solle demnächst der Fußboden gereinigt werden. Das Licht leuchtet nur spärlich, das Regal hinter dem Tresen ist leergeräumt. Und das Herzstück dieses Restaurants - der große Grill - ist ohne Glut. Am 31. Januar hatte das türkische Restaurant Et Mangal in der Zerbster Straße, einen Steinwurf vom Rathaus entfernt, seinen letzten Tag.