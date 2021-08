Nach Corona-Impfung in den Tierpark - Dessau-Roßlau lockt am Sonnabend mit freiem Eintritt

Dessau-Rosslau/MZ - Die Stadt Dessau-Roßlau intensiviert ihre Bemühungen, die Impfquote zu erhöhen. Nachdem das mobile Impfen auf dem Marktplatz am vergangenen Freitag bereits große Resonanz erfahren hatte, bietet die Stadt auch in dieser Woche Impfungen „to go“ an und verteilt Freitickets für den Tierpark.

Auf dem Marktplatz wird am Montag zwischen 9 und 16 Uhr ohne vorherigen Termin geimpft. Am Mittwoch gibt es Impfungen zwischen 10 und 17 Uhr vor dem Edeka-Center im Junkerspark. Verimpft werden die Mittel von Biontech und Johnson&Johnson.

Abgesehen von der Aussicht, gegen das Coronavirus geschützt zu sein, lohnt sich eine Impfung, die am Samstag von 9 bis 16 Uhr vor dem Tierpark in der Querallee angeboten wird, besonders. „Wer sich an diesem Tag impfen lässt, erhält unmittelbar nach der Impfung freien Eintritt in den Dessauer Tierpark“, teilt die Stadt mit. Für eine Impfung an einer der mobilen Stellen wird die Chipkarte der Krankenkasse benötigt. Auch der Impfausweis sollte mitgebracht werden.

Im Impfzentrum in der Anhalt-Arena werden ab dem heutigen Montag und bis Mittwoch auch wieder Erstimpfungen durchgeführt. Das Impfzentrum in der Anhalt-Arena hat von 8 bis 11.45 Uhr und von 12.45 bis 15.45 Uhr geöffnet. Auch im Impfzentrum ist eine Terminvereinvereinbarung vorher nicht notwendig, aber möglich.

Unterdessen können sich ab diesem Montag auch Jugendliche ab zwölf Jahren in der Anhalt-Arena impfen lassen, teilt die Stadt mit. Da noch keine allgemeine Impfempfehlung für Jugendliche abgegeben wurde, werden sie aber nur bei besonderen Vorerkrankungen oder gefährdeten Angehörigen sowie nach einem Aufklärungsgespräch mit dem Arzt und der Akzeptanz des Risikos immunisiert.

Die Stadt hatte am vergangenen Freitag zum ersten Mal ein mobiles Impfzentraum auf dem Marktplatz aufgebaut und war vom Andrang positiv überrascht. Dutzende Dessauer ließen sich immunisieren. Die Stadt kündigte daraufhin eine Wiederholung an.