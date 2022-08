Nach Blaualgenbefall - Naturbad Mosigkau ist seit Montag wieder offen

Mosigkau/MZ/BET - Das Naturbad in Mosigkau ist seit Montag, 22. August, 13 Uhr, wieder geöffnet. Die Betreiber des Bades hatten zuvor Betrieb am 30. Juli einstellen müssen. Schuld war ein zunehmender Blaualgenbefall in Kombination mit einer ungünstigen Windrichtung, die die Cyanobakterien, wie die Blaualgen auch genannt werden, in Richtung Badestrand getrieben hatte. „Wir wollten keinerlei Risiko eingehen“, begründete ein Vertreter des Naturbades Mosigkau die Entscheidung.