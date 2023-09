Konzepte gegen Gewalt Nach Bedrohungen an Schulen in Dessau-Roßlau: Dezernentin will Gewalt mit Konzepten stoppen

Nach der Bedrohung von Schülern an der Grundschule Waldstraße und der Sekundarschule Kreuzberge in Dessau-Roßlau kündigte Sozialdezernentin an, Konzepte gegen Gewalt entwickeln zu wollen. Was ihrer Meinung nach nach den Taten nicht hätte passieren dürfen.