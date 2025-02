Leipzig/Dessau/MZ. - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat auf den verletzungsbedingten Ausfall von Yannick Danneberg reagiert und sich noch einmal verstärkt: Friedrich Schmitt, aktuell beim Bundesligisten SC DHfK Leipzig unter Vertrag, hat ein Zweitspielrecht für den DRHV erhalten. Bereits am Sonntag, 17 Uhr, soll der 20-Jährige im Heimspiel gegen den TV Großwallstadt erstmals das Dessau-Roßlauer Trikot überstreifen.

Mit seinen 2,07 Metern bringt Schmitt nach Angaben des Vereins „eine beeindruckende körperliche Präsenz mit“. In der laufenden Saison kam er in 18 Erstliga-Partien zum Einsatz und erzielte vier Tore. Bei der DhfK-Reserve in der dritten Liga erzielte Schmitt 94 Treffer in 17 Spielen.

Friedrich Schmitt von der DHfK Leipzig freut sich auf die Spiele mit dem Dessau-Roßlauer HV

„Ich bin sehr froh, dass beide Vereine damit einverstanden waren und das Zweitspielrecht so schnell in die Wege leiteten“, sagt Friedrich Schmitt in einer Mitteilung des Vereins. „Persönlich freue ich mich sehr über die Möglichkeit, beim DRHV in der 2. Handball-Bundesliga spielen zu können und dort für mich wichtige Erfahrungen zu sammeln. Ich fühle mich sehr wohl in der Mannschaft und freue mich auf die kommenden Wochen mit dem Team.“

DRHV-Sportchef Vanja Radić zeigte sich sehr erfreut über die kurzfristige Verpflichtung von Schmitt: „Durch den Ausfall von Yannick Danneberg sind wir im linken Rückraum mit Jakub Powarzyński nur einfach besetzt. Umso mehr freuen wir uns, dass die Leipziger Friedrich Schmitt mit einem Zweitspielrecht für uns ausgestattet haben. Er wird bei uns im Rückraum und im Mittelblock für Entlastung sorgen und dabei gleichzeitig für ihn wichtige Spielpraxis in der 2. Handball-Bundesliga sammeln können.“