Nach Armbrust-Attacke auf Feuerwehrmann in Dessau - Verursacher meldet sich bei Polizei

Dessau/MZ - Der Vorfall um einen Armbrustbolzen, der am vergangenen Wochenende einen Feuerwehrmann in Kühnau nur knapp verfehlt hat, ist aufgeklärt: Nach Angaben der Polizei in Dessau hat sich am Sonnabend ein Anwohner aus Kühnau gemeldet und eingeräumt, der Verursacher zu sein.

Beim Spannen der Waffe habe sich nach seinen Angaben plötzlich ein Bolzen nach oben in die Luft gelöst. Er habe niemanden verletzen wollen und bedauere den Unfall. Ein Feuerwehrmann war beim Reinigen von Geräten nur knapp von dem Bolzen verfehlt worden.

Die Feuerwehr hatte Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Ob es weitere Ermittlungen gibt, ließ die Polizei offen.