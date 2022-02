Nach Angriff auf die Ukraine - Mahnwache und Friedensgebet an Friedensglocke in Dessau

Dessau-Rosslau/MZ - Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine haben Kirchengemeinden in Anhalt zu Mahnwachen und Friedensgebeten aufgerufen. Aktuell sind Friedensgebete und Mahnwachen in Dessau, Köthen, Wolfen-Nord, Ragösen, Thießen und Hundeluft angekündigt.

In Dessau rufen das Netzwerk „Gelebte Demokratie“ und die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden unter dem Motto „Lichter für den Frieden“ zu einer Mahnwache an der Friedensglocke auf. Diese soll am Freitag, 25. Februar, 18 Uhr stattfinden.

„Mit Fassungslosigkeit und Erschrecken verfolgen viele Menschen auch in Dessau-Roßlau heute die Bilder aus der Ukraine“, heißt es in dem gemeinsamen Aufruf. „Die Sorge angesichts dieser kriegerischen Aggression mitten in Europa verbindet sich mit dem deutlichen Appel an die Regierung Russlands, die Angriffe auf die Ukraine einzustellen. Die Waffen müssen sofort schweigen. Wir weigern uns zu glauben, dass keine Chancen mehr auf Verständigung und für einen gerechten Frieden bestehen. “

Neben Redebeiträgen soll es ein ökumenisches Friedensgebet der Kirchengemeinden geben.