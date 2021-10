Nach anderthalb Jahren sind Spielleute aus Dessau-Roßlau wieder da und voll im Takt

Roßlau/MZ - Montagmorgen 7.30 Uhr. Das Handy hat er nur noch an, weil er auf einen wichtigen Anruf wartet. Ansonsten legt sich Maik Thiemrodt um diese Zeit nach einer Nachtschicht immer zum Schlafen aufs Ohr. Dann klingelt es und eine fremde Stimme holt den 42-Jährigen aus voreiligen Träumen: „Herzlichen Glückwunsch für den Spielmannszug Blau-Weiß Roßlau. Ihr habt die 1.000 Euro gewonnen!“

Der Chef hatte nichts gewusst und umso größer war die Freude beim Vereinsvorsitzenden. Heike Scharbrodt, Mutti einer jungen Flötenspielerin bei den Spielleuten, hatte Blau-Weiß bei der Radio SAW-Aktion ins Spiel gebracht für den unverhofften Geldsegen.

Großzügige Hilfen von Stand und Land helfen aus finanzieller Misere

Insgesamt kann der Verein nach anderthalb Jahren Corona-Zwangspause jetzt wieder sorgenfreier in die Zukunft schauen. Denn mit den Auftritten brachen 2020/21 auch massiv Einnahmen weg. Früher standen rund 25 Auftritte im Jahr an. 2020 musizierte Blau-Weiß nur zwei Mal: Zum Schifferball im Januar in Roßlau und beim Karnevalsumzug in Dessau. Dann absolute Funkstille bis zum September 2021, als Blau-Weiß wieder zur Einschulung in Rodleben auftreten konnte.

Die Kinder lernen unter Anleitung der Erwachsenen als Erstes das Spielen von Querflöten und kleinen Trommeln nach Noten. (Foto: Thomas Ruttke)

Über die lange finanzielle Durststrecke hinweggeholfen haben sowohl die Stadt über den Ortschaftsrat Roßlau mit einer institutionellen Vereinsförderung zum Defizitausgleich unter Pandemiebedingungen mit 3.000 Euro als auch das Land Sachsen-Anhalt mit Corona-Hilfen von 2.300 Euro. „Wir haben das Geld nicht verprasst. Damit blieb unser Haushalt intakt. Denn egal, ob wir proben, spielen oder nicht; die Fixkosten für Miete, Nebenkosten oder Versicherung laufen auf und zehren vom Konto“, weiß Maik Thiemrodt vom Alltag eines jeden Vereinsvorsitzenden.

Vereinsarbeit bei Blau-Weiß ist mehr als Proben und Aufritte

Die Finanzen bei Blau-Weiß also sind wieder gesundet. „Aber Geld ist längst nicht alles im Vereinsleben“, sind Thiemrodt und Vorstandskollege Sebastian Leps überzeugt. Dazu gehört auch das Beisammensein bei den traditionellen Sommerfesten, Weihnachtsfeiern, Leseabenden und Ausflügen. Auch Auftritte und Proben funktionieren erst richtig, wenn ein Team da ist, das hilft, korrigiert, anspornt und sich über Erfolge freut. „Da lebt der Verein erst wirklich“, meint Leps. Blau-Weiß hat aktuell 49 Mitglieder. Darunter sind 30 aktive Musiker und davon zehn unter 14 Jahre.

Grundsolide Musikausbildung und jeden Montag Probenabend

Die Suche, Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchs treibt die Roßlauer Spielleute schon seit über zehn Jahren um. Bis Anfänger mindestens drei Titel spielen und zu Auftritten mit können, braucht es ein bis anderthalb Jahre an Fleiß und Übung genommen werden können. „Die Kinder erhalten hier eine echte musikalische Ausbildung samt Notenlehre und Instrumentenkunde“, verfügt Vereinschef Thiemrodt über einen Ausbilder-Schatz: Zehn vom Deutschen Olympischen Sportbund lizenzierte Übungsleiter betreuen die Spielleute beim Training, egal, ob sie sechs Jahre oder bald schon 60 sind.

Als mit den Corona-Lockerungen im August wieder mit den Proben begonnen werden konnte, hatten die Übungsleiter allerhand einzurenken, gesteht Thiemrodt, dass anderthalb Jahre Pause nicht spurlos vorübergingen. Bei den Großen wie bei den Kleinen. Aber was zählt, ist: „Jetzt sind wir zurück und wieder voll da!“

Kontakt: Spielmannszug Blau-Weiß Roßlau, Tel. 0171-4404997; montags Proben im Vereinsheim Magdeburger Straße 94a; Kinder: 17-18.30 Uhr, Erwachsene 19-20.30 Uhr