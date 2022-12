Nach Alkohol- und Drogenkonsum: Skoda überschlägt sich bei Waldersee

Dessau/MZ - Auf der Landstraße 133 zwischen Vockerode und Waldersee hat sich am Samstag gegen 18.45 Uhr ein Skoda überschlagen. Der 28-jährige Fahrzeugführer war in Richtung Waldersee unterwegs und S in einer Rechtskurve aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 0,61 Promille. Außerdem reagierte ein vorläufiger Drogenschnelltest positiv auf Cannabis. . Beim Fahrzeugführer wurde eine beweissichere Blutprobenentnahme durchgeführt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und stellte den Führerschein sicher.