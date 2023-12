Beratung in Kochstedt Nach Abzocke-Vorwurf an Dessaus Stadtverwaltung - Gibt es Parkplatz-Lösung für den Heideplatz?

Zwei Beigeordnete aus dem Rathaus haben sich Fragen von Bürgern und Ortschaftsräten in Kochstedt gestellt. Manche Konflikte sind seit Jahren ungelöst. Beim Thema Lärmschutzwand am Spielplatz könnte sich nun eine zeitnahe Lösung anbahnen. Und auch anderswo will man Lösungen suchen.