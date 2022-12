Nach Abschied von Thomas Zänger - Stadtwerke Dessau mit Fünfer-Team an der Spitze

Die Stadtwerke Dessau stellen sich an der Spitze breiter auf. Die Prokuristen werden stärker in die Verantwortung genommen.

Dessau-Rosslau/MZ - Die Stadtwerke Dessau bauen nach dem plötzlichen Ausscheiden von Thomas Zänger aus der Geschäftsführung ihre Führungsstruktur um. Wie der Versorger am Freitag in einer Mitteilung bekanntgab, werden die Prokuristen künftig stärker in die Geschäftsleitung eingebunden.