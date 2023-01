Kritik an Stadtumbau Nach Abriss-Beschluss der DWG - Unternehmer aus Dessau will Wohnblock Schill-Straße kaufen

Die DWG will den Wohnblock in der Ferdinand-von-Schill-Straße im Dessauer Stadtzentrum abreißen. Der Unternehmer Wilhelm Geissel würde ihn retten. Seine Visitenkarte ist das Y-Haus, das er einst rettete. Was er nun vorhat.