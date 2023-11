Auto sichergestellt Mysteriöser Unfall auf B187 in Roßlau: Auto im Straßengraben, Fahrer verschwindet vor der Polizei

Ein Unfall hat am Wochenende die Polizei in Dessau-Roßlau beschäftigt. Ein Zeuge hatte ein Fahrzeug gemeldet, das auf der B 187 in Roßlau im Straßengraben steht. Das stimmte. Sonst sind aber noch viele Fragen offen.