Amtsantritt im März Musikschule Dessau hat neue Leiterin - Anett Schwarzenberger gibt nun den Ton an

Anett Schwarzenberger ist seit März die neue Leiterin der Musikschule „Kurt Weill“ in Dessau. Zuvor war sie im Kyffhäuserkreis tätig. Was sie am neuen Ort begeistert und welche Pläne sie hat.