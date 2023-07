Im Museum für Stadtgeschichte im Dessauer Johannbau wurde am Sonntag die Sonderausstellung „Noten, Platten, Instrumente“ beendet. Was als nächstes zu sehen ist.

Dessau/MZ - Im Museum für Stadtgeschichte im Dessauer Johannbau wurde am Sonntag die Sonderausstellung „Noten, Platten, Instrumente“ beendet. Zwar fiel eine angekündigte Finissage aus Krankheitsgründen kurzfristig aus, doch die Besucher hatten die Gelegenheit, nochmals einen Blick in die Ausstellung zur Geschichte des musikalischen Lebens von Laien in Dessau zu werfen.