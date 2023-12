Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ/AGE. - Der Förderverein des Technikmuseums will am Freitag, 15. Dezember, das Technikmuseum „Hugo Junkers“ in ein besonderes Licht setzen. Eingeladen zum sogenannten Museumsglühen sind ab 16.30 Uhr alle großen und kleinen Dessau-Roßlauer Technikfans sowie Sponsoren des Vereins. Sowohl die Flugzeuge im Außenbereich als auch die Ausstellung im Museum werden in ein besonderes Licht eintauchen. Unterstützt bei ihrem Vorhaben werden die Vereinsmitglieder durch das Unternehmen Blue Vision. Das Museumsglühen sei für Dessau-Roßlau übrigens nicht neu, so erinnerte der Geschäftsführer des Fördervereins Gerd Fucke an eine Premiere im Jahr 2019. Sie fortzusetzen, war vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie unmöglich geworden. In diesem Jahr hatten die aktiven Vereinsmitglieder das zweite Glühen angeregt und den Termin festgelegt.