Mundartgruppe aus Dessau versucht seit 2011 das Erbe von Christoph Hobusch zu bewahren

Dessau/MZ - Er war weder ein Erfinder noch ein bedeutender Unternehmer. Er hat auch nicht in Kultur oder Wissenschaft geglänzt und doch feiert ihn die Stadt noch heute. Am 3. November 1811 erblickte Christoph Gottlieb Leopold Hobusch in Dessau das Licht der Welt. In einer kinderreichen Maurerfamilie waren die Aussichten, es zu dieser Zeit zu etwas zu bringen, recht bescheiden. In der Schule lernte er nur Elementares, was wiederum nur zu Gelegenheitsjobs und Hilfstätigkeiten führte. Fast wäre Christoph Hobusch nur die Randnotiz in einem Kirchenbuch geblieben.

Doch im Erwachsenenalter saß ihm die Zunge recht locker, was wohl durchaus auch dem Genuss von Alkohol zuzuschreiben ist. Mit viel Mutterwitz und Ironie betrachtete er die Welt um ihn herum und ließ davon in der Stadt alle wissen, die es wollten oder auch nicht.

Mundart, die Sprache von Hobusch und der anderen kleinen Leute, bahnte sich ihren Weg in Bücher und auf Bühnen

Selbst vor der Obrigkeit des anhaltischen Fürstenhauses machte Hobusch nicht halt. Die ließen ihn gutmütig gewähren. Im Laufe der Zeit wurde Christoph Hobusch als „Dessauer Original“ bekannt und blieb auch nach seinem Tod 1875 unvergessen.

Mundart, die Sprache von Hobusch und der anderen kleinen Leute, bahnte sich ihren Weg in Bücher und auf Bühnen. Was heute kaum noch gesprochen wird, das wird von rund einem Dutzend Enthusiasten eisern am Leben gehalten. Zum 200. Geburtstag des „Dessauer Originals“ vor zehn Jahren gründete sich die „Mundartgruppe Dessau-Roßlau“. In dieser Zeit wuchs die Zahl der Mitstreiter von neun auf 15. Zwischendurch, 2017, benannten sie sich feierlich in „Mundartgruppe Christoph Hobusch“ um. „Nahezu monatlich haben wir mittlerweile Veranstaltungen“, bilanziert Erhardt Berner, Leiter der Gruppe.

In der Sportgaststätte „Kienfichten“ feierten sie mit rund 50 Gästen den 210. Geburtstag von Hobusch und ihr eigenes Zehnjähriges. Am 3. November gab es noch eine kleine Gedenkveranstaltung auf dem Historischen Friedhof I.

Karsten Lückemeyer und Lutz Meixner treten als Vater und Sohn Hobusch auf

Schon seit Jahren erinnert ein Grabstein dort an das „Dessauer Original“, dass zwar reich an Witz, aber trotzdem in materieller Armut starb. Ob das heute anders wäre, lässt sich nur vermuten. Youtube, Instagram und Co. machen manche Witzbolde und Scherzkekse durchaus vermögend. Doch Hobusch und sein Sohn Carl verstünden wohl die Welt nicht mehr, wenn sie in der digitalen Gegenwart noch einmal kurz vorbeischauen dürften.

So interpretieren es zumindest Karsten Lückemeyer und Lutz Meixner. Als Vater und Sohn Hobusch geben sie sich regelmäßig ein Stelldichein auf Bühnen der Region und wundern sich über viel zu viele Anglizismen in der deutschen Sprache und überhaupt über die Gepflogenheiten der Gegenwart. Es kommt an beim Publikum, wenn Jürgen Schönfeld über das Törtener Dorfleben in anhaltischer Mundart referiert, dann gibt es Schenkelklopfer.

„Mundart lebt davon, dass sich Menschen in dem Erzählten wiederfinden“

Denn wer weiß, ob der Nachbar, der da unglücklich am Ast eines Apfelbaums hing, tatsächlich nur beim Pflücken abstürzte oder sich vielleicht nicht doch umbringen wollte. Oder wenn Angelika Pannier als „Bewersch Änne“ in Kittelschürze und mit Mut zur Zahnlücke, über die Sorgen im Haushalt spricht, dann gibt es auch kein Halten mehr.

Doch es sind sehr oft Geschichten aus der Lebenswelt der älteren Generation. „Mundart lebt davon, dass sich Menschen in dem Erzählten wiederfinden“, bilanziert Jürgen Schönfeld. „Deshalb ist es wichtig, dass wir auch junge Menschen erreichen“, sagt Erhardt Berner. Mit Schulen, Jugendeinrichtungen und Vereinen, wie etwa dem Jugendweihe-Verein, soll deshalb verstärkt zusammengearbeitet werden.