Müllfischer sind frustriert : Aufräumaktion in Dessau findet nur wenige Mitstreiter

Beim Aufräumen vor der eigenen Haustür machen zum Auftakt am Freitagnachmittag nur wenige Bürger mit. Initiatoren hoffen auf kommendes Frühjahr.

Viel Müll lasen Cornelia Ludewig (r.) und Roswitha Gröhs in der Teichstraße auf.

Dessau/MZ - „Aufräumen vor der eigenen Haustür - sei dabei!“ unter diesem Motto haben sich am Freitagnachmittag die Mitstreiter der ersten Müllfischer-Aktion auf den Weg durch die Stadt gemacht, um herumliegenden Müll kleineren Ausmaßes einzusammeln. Die Aktion geht zurück auf die Initiative der CDU-Lamdtagsabgeordneten Anja Schneider. Im Wahlkampf hatten Bürger auf der Straße und in Foren gegenüber der Kandidatin häufig geklagt über die Unsauberkeit in der Dessauer Innenstadt.