Beim World-Cleanup-Day bekommen Dessau-Roßlauer Müllsäcke an verschiedenen Stationen in der Stadt gestellt und sollen ihre Umgebung aufräumen. Eine Müllinstallation auf dem Markt macht Werbung dafür.

Cleanup-Day am Wochenende

Diese Müllinstallation soll Werbung für den Cleanup-Day am Samstag machen.

Dessau/MZ - So mancher Passant reibt sich am Mittwochmittag verwundet die Augen, manch einer deutet auf den umzäunten Haufen Müll, mitten auf dem Dessauer Marktplatz. Doch die Waschmaschine, die Matratze, die ausgediente Mikrowelle und die in die Jahre gekommene Schrankwand mit dunklem Furnier sind kein Fall für die Mülldetektive des Ordnungsamtes - im Gegenteil.