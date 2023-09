So soll es nicht sein: Biomüll in Plastiktüten verpackt

Dessau-Roßlau/MZ - Wenn sich Matthias Tuchel in der Haushaltswarenabteilung von Supermärkten umschaut, könnte er sich jedes Mal die Haare raufen. Unter den zahlreichen verschiedenen Arten und Größen von Mülltüten gibt es auch solche, die an das Umweltbewusstsein der Kunden appellieren. „Kompostierbar“ steht auf ihnen. „Zu 100 Prozent recycelbar“ oder gar „Ich gehöre in die Biotonne“. Doch dorthin gehören sie mitnichten. „Diese vermeintlich kompostierbaren Tüten haben genauso wenig etwas im Biomüll zu suchen wie herkömmliche Plastiktüten“, warnt Tuchel. Er ist Leiter der Abfallentsorgung beim Eigenbetrieb Stadtpflege. Und der hat dem Plastikabfall in den Dessau-Roßlauer Biotonnen nun den Kampf angesagt.