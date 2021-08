Müll nimmt kein Ende: Dessauer helfen in Euskirchen beim Aufräumen

Dessau/MZ - Komplette Schuppen im Geröll, ausgewachsene Bäume und ganze Hausstände im Schlamm oder ein Pkw, der aussieht, als hätte er fünf Verkehrsunfälle hinter sich - die Bilder im Katastrophengebiet, die André Meier und Florian Arndt sahen, haben „wenig mit den Bildern aus dem Fernsehen zu tun“.

Die beiden Dessauer waren mit weiteren zwei Helfern des THW-Ortsverbandes für sieben Tage im Einsatz im Kreis Euskirchen. Was sie besonders beeindruckte, war die Solidarität vor Ort. „Das THW ist wie eine große Familie, jeder hilft jedem“, sagte Meier. Was sie nachdenklich stimmte, ist in erster Linie die Macht des Wassers, sind die enormen Zerstörungen an Gebäuden, Infrastruktur und Landschaft. „Wenn plötzlich 50 Meter Gehweg fehlen, kommt man ins Grübeln“, schildern beide. Beim Jahrhunderthochwasser 2002 an Mulde und Elbe war das Wasser langsam gestiegen, erinnerte Meier. Im Westen hatten die Menschen keine Chance, irgendetwas in Sicherheit zu bringen. Denn das Wasser hat sie überrascht.

Das THW hat am Sonntag einen Schichtwechsel vollzogen

Das Technische Hilfswerk Dessau hat am Sonntag einen Schichtwechsel vollzogen. Vier Helfer sind nach siebentägigem Einsatz in Nordrhein-Westfalen zurückgekehrt an ihre Arbeitsplätze in Dessau-Roßlau. Noch einmal für sieben Tage wurden Helfer in den Westen Deutschlands geschickt. Ob dann das Dessauer THW samt seiner Spezialtechnik wieder heimkehren wird, ist noch offen.

Der Müll muss weg. (Foto: THW)

Mehr als einen Monat ist die Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands her. Doch zu tun gebe es im Überflutungsgebiet noch sehr vieles, bestätigte Meier. Die Dessauer hatten vor allem beim Beräumen von Flussläufen und in einem Waldgebiet geholfen. Meterhoch und -breit türmte sich dort das Schwemmgut, das vorsortiert mit dem THW-Bagger auf Lkw der Bundeswehr geladen wurde, um es entsorgen zu können.

Die Arbeit sei deshalb so wichtig, weil davon auszugehen ist, dass sich in dem vielen Müll Gefahrenstoffe befinden. Das Wasser hatte auch Gasflaschen weggeschwemmt. Öltanks aus Verankerungen gerissen. Zwischen dem Geröll fanden sich die Utensilien einer Brauerei, aber auch die Flaschen eines Unternehmens, das normalerweise Reinigungsmittel abfüllt. Dieses Müll-Gemisch sollte so schnell wie möglich aus der Landschaft und aus Wasserläufen beräumt werden.

Täglich rund zehn Stunden im Einsatz

Täglich im Durchschnitt zehn Stunden waren die Helfer in Blau im Einsatz. Wie viele Tonnen Müll sie im Laufe der Woche wegräumten, kann Baggerfahrer Meier nicht sagen. „Ich habe am ersten Tag nach 30 Lkw-Ladungen nicht weiter gezählt - da war es erst um die Mittagszeit.“ Am vorletzten Einsatztag wurden fast acht Container mit 30 Kubikmeter Fassungsvermögen gefüllt. Zum Schüttgut gehörten komplette Öl- und auch Äthanolfässer.