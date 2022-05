Tod im „Silberpfeil“ Motorsportfans erinnern an Paul Greifzu - Rennfahrer starb vor 70 Jahren bei Dessau

Das Ende einer Legende: In seiner letzten Saison kam der Motorsportler Paul Greifzu auf der Rennstrecke Dessau ums Leben - am 10. Mai 1952. Was damals passierte. Warum Dessauer an ihn erinnern.