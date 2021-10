Motorradfahrer kracht in Dessau gegen Ampel und wird verletzt

Dessau/MZ/oml - Ein Motorradfahrer hat am Montagmittag auf der Ludwigshafener Straße in Dessau die Kontrolle über seine Maschine verloren und ist gegen einen Ampelmast gekracht. Dabei wurde er verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilt, war zunächst um 13.10 Uhr eine Frau in Richtung Friedensbrücke unterwegs und wechselte in Höhe der Askanischen Straße auf die rechte Geradeausspur. Daneben befand sich der 59-jährige Motorradfahrer, der auf der rechten Spur unterwegs war. Er fuhr auf eine Verkehrsinsel und stieß dort mit der Ampel zusammen.

An beiden Fahrzeugen und der Ampel entstand Sachschaden.