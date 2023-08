Um mehr Wasser bei Starkregenereignissen spreichern zu können, müsste der Neue Teich in Mosigkau entschlammt werden. Doch dafür ist viel Geld nötig.

Mosigkau/MZ - 7.000 Kubikmeter Schlamm und 3.000 Kubikmeter Schilf - so viel soll aus dem Neuen Teich in Mosigkau herausgeholt werden. Einen entsprechenden Antrag stimmt der Ortschaftsrat Mosigkau am kommenden Dienstag auf einer Sitzung ab.