Mosigkau steht erneut unter Wasser - Frust bei Anwohnern wächst - Proteste angekündigt

Mosigkau - Nach starken Regenfällen haben am Dienstagabend zum zweiten Mal in diesem Monat mehrere Straßen in Mosigkau unter Wasser gestanden. Wie hier im Wachtelweg, seien dabei auch Fäkalien aus der Kanalisation nach oben gedrückt worden, berichtete Ortsbürgermeister Jakob Uwe Weber am Mittwoch.

Grund seien Konstruktionsfehler am Straßenprofil, so Weber. Zudem seien Kanaldurchlass und Pumpenstation zu klein. „Das ist ein bekanntes Problem, das seit bestimmt zehn Jahren besteht, aber auf Seiten der Verwaltung wird einfach nicht gehandelt“, kritisiert Weber.

In Mosigkau wachse daher die Verärgerung über die Untätigkeit der Stadt. Im Ortschaftsrat wird die neuerliche Überflutung am Mittwochabend bereits Thema. Weber kündigte außerdem eine Protestaktion für die kommende Stadtratssitzung an.