Mosigkau kämpft gegen das Wasser - Vorschläge des Tiefbauamtes werden skeptisch gesehen

So sieht es nach Starkregenfällen in Mosigau aus. Wie kann für Abhilfe gesorgt werden?

Mosigkau/MZ - Wenn es um Maßnahmen zur Entwässerung von Regenwasser in Mosigkau geht, dann hört der Ortsbürgermeister Jakob Uwe Weber ganz genau hin. Schließlich wurden Teile des Dessau-Roßlauer Vororts im Juni gleich zweimal innerhalb von drei Wochen nach Starkregenereignissen überschwemmt. Weber baute politischen Druck auf. Schon wenige Wochen später trafen sich betroffene Anwohner mit Vertretern der Stadt und der Stadtwerke.

Nach dem Termin wurden erste konkrete Maßnahmen erarbeitet. Unter anderem Schmutzwasserkanäle und Regenabläufe werden gereinigt, Fremdwasserrückhaltesysteme in die Kontrollschächte des Schmutzwasserkanals eingebaut und zusätzliche Durchlässe geschaffen sowie die Ablaufrinnen in Ordnung gehalten. Weber begrüßt all diese Maßnahmen und auch das Versprechen, dass ein Großteil davon noch dieses Jahr umgesetzt werden soll.

Hilft eine Versiegelung der Gullydeckel in dem Dessauer Vorort?

Doch den Vorschlag des Tiefbauamts die Gullydeckel zu versiegeln, damit das gestaute Wasser nicht mehr nach oben drücken und damit Wege und Straßen nicht mehr überschwemmen kann, betrachtet der Ortsbürgermeister sehr skeptisch. „Das Wasser muss ja irgendwohin. Dann sucht es sich andere Wege, die auch nicht viel besser sind. Wir müssen aufpassen, dass wir Situationen nicht verschlimmbessern“, mahnt der Ortsbürgermeister.

Er sieht bei der Umsetzung der einzelnen geplanten Maßnahmen Redebedarf. Um im Gespräch zu bleiben und das Vertrauen in die Maßnahmen zu stärken, hat Weber eine Arbeitsgruppe „Niederschlagsentwässerung“ initiiert. Diese nimmt am 28. Oktober ihre Arbeit auf. Einmal pro Monat sollen in dem Gremium sich die Anwohner, Vertreter des Ortschaftsrats und der Stadtverwaltung treffen, um die Maßnahmen abzustimmen und die Prozesse zu dokumentieren.

Laut Aussagen von Weber unterstützen auch der ehemalige Bauausschuss-Vorsitzende, Ralf Schönemann (Die Linke), als auch der aktuelle Bauausschuss-Vorsitzende, Eiko Adamek (CDU), die Gremienarbeit.