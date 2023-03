Die Stadt Dessau-Roßlau hat ein neues Einzelhandelskonzept erarbeitet. Mosigkau sieht sich damit in den eigenen Entwicklungen beschränkt. Weil damit eine Ansiedlung einer Kaufhalle unmöglich würde.

Protestspaziergang gegen das Einzelhandels-Aus in Mosigkau.

Dessau/MZ - Ein großer Protestspaziergang hatte sich am Dienstag gegen das Einzelhandelskonzept der Stadt formiert.

Laut Stadtordnungsdienst beteiligten sich etwa 175 Menschen am Marsch unter dem Motto „Mosigkau liegt am Rand der Stadt und nicht am Ende der Welt!“ von der Bauernreihe bis zur Knobelsdorffallee.

Laut Konzept wären nur noch kleine Einzelhandelsstandorte erlaubt. Mosigkau hofft aber auf die Ansiedlung eines Supermarktes, der bislang im Ort fehlt. Das Konzept wird demnächst in den Ausschüssen beraten und dann im Stadtrat beschlossen.