In seinem neuen Buch „Der Mörder wohnt im selben Haus“ beschreibt Bernd Kaufholz auch einen Mordfall aus Dessau. Ihren Ausgang nahm die verhängnisvolle Tatnacht am 23. November 1978 in der Konsumgaststätte in der Kornhausstraße. Das Foto stammt aus den Polizeiakten.

(Foto: Bernd Kaufholz)