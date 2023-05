Neues Angebt zum Museumstag Moderner Zugang zu alten Schätzen - Kleine digitale Revolution im Schiffermuseum Roßlau

Das Schiffermuseum in Roßlau bietet etwas Neues. Rundgänge durch die Ausstellung sind jetzt auch per Tablet-Führung möglich. Auftakt ist zum Museumstag am Sonntag. Was man zu sehen bekommt.