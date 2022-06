Moderne Schnitzeljagd: Krimispiel macht Dessau zur Kulisse für Hobby-Ermittler

Ab dem 15. Juli gibt es in Dessau einen Kriminalfall zu lösen - für alle, die gern an der frischen Luft mit dem Handy einmal Detektiv spielen wollen.

Dessau/MZ - Rollenspieler und Hobby-Detektive aufgepasst: Ab Juli können alle Krimi-Fans in Dessau-Roßlau eigenständig in Mordfällen ermitteln - natürlich rein fiktiv. „My City Hunt“ bietet Schatzsuchen, „Escape-Games“ und ab dem 15. Juli zudem auch ein Krimispiel in Dessau-Roßlau an. In diesem kann man den Mörder eines erfolgreichen Lokalunternehmers suchen.