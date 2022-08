Mittleres Gehalt in Dessau-Roßlau erstmals über 3.000 Euro - Frauen verdienen mehr als Männer

Dessau-Roßlau/MZ - Das Medianentgelt, also der in der Mitte stehende Wert aus einer Liste aller sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten Einkommen in Dessau-Roßlau, lag im vergangenen Jahr bei 3.058 Euro. Das hat die Arbeitsagentur Dessau-Roßlau/Wittenberg mitgeteilt. Gegenüber 2020 ist der Wert in der Doppelstadt damit um 106 Euro gestiegen. Der Median-Verdienst in Dessau-Roßlau ist damit in den letzten fünf Jahren um 394 Euro gestiegen. In Sachsen-Anhalt verdienen Vollzeitbeschäftigte im Jahr 2021 im Median 2.855 Euro. Die Daten basieren auf der Meldung der Arbeitgeber zur Sozialversicherung.