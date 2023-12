Unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht bei der Freiwilligen Feuerwehr in Mildensee eingebrochen. Der Schaden ist noch unklar.

Mildensee/MZ. - Während des Kampfes gegen des Hochwasser an Elbe und Mulde: Unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht bei der Freiwilligen Feuerwehr in Mildensee eingebrochen.

Wehrleiter Jürgen Pietzsch hatte die Wache am Donnerstag gegen 18.30 Uhr verlassen. Da war noch alles in Ordnung. Freitag gegen 9 Uhr war ein Scheibe eingeworfen, waren die Diebe offenbar in den Räumen unterwegs. Was genau fehlt, wird noch untersucht. Die Feuerwehr sprach auf Facebook von Wertsachen, darunter möglicherweise eine Kasse.

„Wer macht denn so etwas? Das hat uns gerade noch gefehlt“, sagte Pietzsch, der seit dem vorigen Jahr Wehrleiter in Mildensee ist, in einer ersten Reaktion zur MZ. Die Polizei war zur Spurensicherung vor Ort.