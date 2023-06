Dessau/MZ - Dieter Hallervorden kommt mit dem Bus zur eigenen Pressekonferenz in die Marienkirche - nicht mit der Innenstadtlinie, sondern mit einem, auf dem sein Konterfei mitfährt.

Die Aufmerksamkeit war ihm auf jeden Fall gesichert und die Journalisten- und Gästeschar mit einem guten Fotomotiv versorgt. Dieter Hallervorden stellte am Freitagnachmittag den Spielplan der zweiten Spielzeit seines Mitteldeutschen Theaters in der Marienkirche vor. Allein die Tatsache, dass er in Dessau eine zweite Spielzeit eröffnen könne, „befördert meine Lebenslust ungemein“, sagte er launig von der Bühne herab.

Das Mitteldeutsche Theater in Dessau ist ein Herzensprojekt von Dieter Hallervorden

Das Herzensprojekt Hallervordens hat die Herzen der Dessau-Roßlauer und vieler auswärtiger Gäste erreicht. „Wir hatten eine gelungene erste Spielzeit“, lautet das Resümee des Intendanten des Mitteldeutschen Theaters. Mehr als 41.000 Besucher seien gezählt worden. Die meisten, sagt Didi in aller Bescheidenheit, wenn er selbst mitspielte.

Auch aus Sicht der Stadt, wie Kulturamtsleiterin Nadine Willing-Stritzke hervorhob, war der Auftakt ein Erfolg. „Die Marienkirche ist als Spielstätte und Theaterbühne weit über Dessau hinaus bekannt geworden“, hob sie hervor. „Dass nun eine zweite Spielzeit folgt, freut uns als Stadt sehr.“

Hallervorden hat für die Nutzung der Marienkirche einen Mietvertrag mit der Stadt abgeschlossen. Um diesen, genauer gesagt um einen möglichen Mietzuschuss der Stadt an das Mitteldeutsche Theater, hatte es zuletzt Irritationen und Kontroversen gegeben. Die Amtsleiterin stellte am Freitag zur Pressekonferenz der neuen Spielzeit auf MZ-Anfrage zunächst vage fest, um auf nochmalige Nachfrage deutlich zu machen: „Wir haben als Verwaltung nachjustiert. Für Vielnutzer der Marienkirche soll es einen reduzierten Mietzins geben. Das gilt für alle gleichermaßen.“ Das heißt: Einen Mietzuschuss allein für das Mitteldeutsche Theater gibt es nicht. Die entsprechende Änderung der Nutzungsordnung wird im Kulturamt vorbereitet und geht dann in die politischen Gremien zur Beschlussfassung.

Kulturamtsleiterin Nadine Willing-Stritzke spricht die Grußworte der Stadt, Ralf Schönemann (re.). (Foto: Schüler)

Zurück zum Spielplan der zweiten Spielzeit, die im September beginnt. 163 Vorstellungen sieht der Plan vor, darunter Theaterstücke, Kabarett/Comedy, Konzerte und erstmals auch Varieté. Letztere bietet Hallervorden den Dessauern als Reminiszenz des nicht mehr nutzbaren Kristallpalastes an, wo es viele Varieté-Veranstaltungen gegeben hatte. Das WOW-Varieté wird am 17. und 18. Februar in Dessau gastieren.

In drei Stücken wird Dieter Hallervorden ab September selber auf der Bühne stehen

In drei Stücken wird Dieter Hallervorden selbst auf der Bühne stehen, darunter in dem facettenreichen Programm „Stationen eines Komödianten“ über seinen beruflichen Werdegang. „LoveLetters“ ist ein Theaterstück des Amerikaners A.R. Gumey, in dem Hallervordern mit Dagmar Biener auf der Bühne steht. Worum es geht? Über Andrew und Melissa, die sich seit der Grundschule kennen und sich ein Leben lang schreiben. Über die Liebe, Eifersucht, Freunde und Sehnsucht. Premiere ist am 4. September. Das dritte ist das Erfolgsstück „Biedermann und die Brandstifter“ von Max Frisch. Premiere in Dessau ist am 4. Januar 2024.

Namhafte Kabarettisten und Comedians werden wieder zu Gast sein, darunter auch solche, die noch nie in Dessau waren. Wie zum Beispiel Frank Lüdecke, mit dem Hallervorden den legendären „Telefonsketch“ spielte und vieles mehr. Mathias Richling und Frank-Markus Barwasser alias Erwin Pelzig werden ebenfalls erwartet.

Thomas Passek vom Förderverein der Bibliothek übergibt dem Ehrenbürger der Stadt das Dessauer Wimmelbuch. (Foto: Kaufhold)

„Als umwerfend komisch“ kündigt Dieter Hallervorden Sigrid Grojelt als Claire Waldoff an. Sie kommt am 16. September. Mächtig ins Zeug gelegt habe er sich, erzählt der Intendant, um die Big Band der Bundeswehr nach Dessau zu locken. „Das war nicht einfach“, sagt er. Nun aber wird sie am 28. November in der Marienkirche eine „tolle Visitenkarte abgeben“, freut sich Hallervorden. Mit dem Erlös des Konzertes wird die Gesellschaft der Freunde des Dessau-Wörlitzer Gartenreiches unterstützt.

Auch Elvis gibt es auf Ohren. In der neuesten Tribute-Show von Ingmar Otto schlüpfen gleich drei Darsteller in die Rolle des Elvis, darunter der offiziell beste Elvis-Interpret. Zu erleben ist das im Mai nächsten Jahres.

Der komplette Spielplan im Netz unter www.mitteldeutsches-theater.de