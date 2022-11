Hier kostenlos anmelden für den neuen Newsletter "0340" für Dessau

Fernab der Heimat gibt es kleine Freuden. Wenn man im Urlaub ein Auto mit Dessauer Kennzeichen überholt, dann schaut man schon mal länger rüber: Kennt man den Mann oder die Frau am Steuer? Meist nicht, auch wenn Dessau-Roßlau einem manchmal etwas klein vorkommt, leben hier ja doch fast 80.000 Menschen.

Das „DE“ im Auto-Kennzeichen steht für Heimat. Wie auch die „0340“ als Vorwahl, die man wählt, wenn man in Dessau jemanden mit Festnetzanschluss anruft. Also nach Hause, in die alte oder neue Heimat.

„0340“ ist auch der Name unseres neuen Dessau-Newsletters, der einmal wöchentlich erscheint und per E-Mail versandt wird. „0340“ will große und kleine Geschichten über Dessau erzählen, will auf wichtige Termine hinweisen, Fotos zeigen, will Lesetipps für besondere MZ-Artikel geben und auch mal berichten, wie diese zustande gekommen sind.

„0340“ soll für die Dessau-Roßlauer sein, die hier wohnen und leben. Aber auch für die, die es weggezogen hat und wissen wollen, wie es der alten Heimat geht. Und die dann vielleicht mal wieder anrufen – jemanden in Dessau, dessen Nummer mit „0340“ beginnt. Der erste Satz könnten dann sein. „Du, ich habe da was gelesen in diesem Newsletter!“

„0340, den Dessau-Newsletter“, können Sie hier abonnieren.

Die erste Ausgabe des Newsletters "0340" erscheint in der ersten Dezember-Woche.