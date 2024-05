Vandalismus-Schäden beseitigt: MDR-Reporter packt am Naturlehrpfad Zoberberg an

Dessau/MZ. - Es gibt diesen einen unvergessenen Moment in der Filmgeschichte, als der Schauspieler Tom Hanks im Kinostreifen „Cast away - Verschollen“ mit stolz geschwollener Brust mitteilt „Ich habe Feuer gemacht“. Diesen Moment erlebte am Mittwochvormittag auch Bernhard „Benno“ Krause, der Vorsitzende des Förder- und Heimatvereins Alten, nicht auf einer einsamen Insel, sondern auf dem Naturlehrpfad Zoberberg, als er nach zahlreichen Fehlversuchen endlich den Benzinmotor eines Freischneiders in die Gänge bekam.