In Dessau wird ein Georgier vom Vorwurf freigesprochen, in einem Supermarkt gestohlen und zwei Angestellte mit einem Messer bedroht zu haben. Wie er in das Visier der Polizei geriet - und was dann falsch lief.

Mitarbeiter in Supermarkt mit Messer bedroht - Unschuldiger sitzt nach Verwechslung ein halbes Jahr in U-Haft

Dessau-Rosslau/MZ. - Am Ende des Prozesses im Landgericht Dessau stand der Mann von der Anklagebank auf und ging zur Staatsanwältin hinüber und bedankte sich bei ihr. Die Frau hatte in ihrem Plädoyer einen Freispruch beantragt – und das Gericht war dieser Ansicht gefolgt: Wer auch immer im September 2024 nach einem Würstchendiebstahl in einem Bitterfelder Supermarkt zwei Mitarbeiter mit einem Messer bedroht haben soll – der 46-jährige Angeklagte war es nicht.