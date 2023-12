Am Samstagmorgen wurde die Polizei in die Amalienstraße gerufen.

Dessau/MZ - Mit einer Straßenbahn kollidierte am Samstag, gegen 6.50 Uhr im Kreuzungsbereich Amalienstraße/Askanische Straße ein VW. Dessen 25-jähriger Fahrer, der die Amalienstraße in Richtung Raguhner Straße befuhr, hatte die vorfahrtsberechtigte Bahn, die in Richtung Altener Straße fuhr, übersehen. Die 24-jährige Beifahrerin des VW wurde durch die Kollision leicht verletzt. Der VW-Fahrer stand unter Einwirkung von Alkohol. Eine Überprüfung vor Ort ergab einen Atemalkoholwert von 1,98 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 15.000 Euro.