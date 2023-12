Rosslau/MZ. - Wenn am Wochenende wieder tausende Besucher aus Dessau-Roßlau und dem Umland zum Adventsmarkt auf die Wasserburg Roßlau strömen, dann ist auch ein Stand einer Partnerstadt wieder mit dabei. Eine lange Tradition ist es, dass zum Adventsmarkt auch die tschechische Partnerstadt Roudnice nad Labem mit einem Informations- und Verkaufsstand vertreten ist.

Gäsze aus Roudnice präsentieren sich im Kellergewölbe der Roßlauer Wasserburg

Weine, Liköre, Kunsthandwerk aus der Region um die tschechische Partnerstadt an der Elbe ist auch wieder in diesem Jahr im Angebot, teilt die Stadt vorab mit. Weihnachtliche Livemusik soll es ebenfalls wieder geben. Ganz nach Wunsch der Gäste im Kellergewölbe auf dem Burghof. Hat man bei den tschechischen Freunden die Kasse klingeln lassen, darf man sich als Bonus und Dankeschön eines von über 20 Weihnachtsliedern wünschen, das dann live gespielt wird. Erfahrungsgemäß singen immer fast alle Anwesenden kräftig mit.

Wer bei dieser Gelegenheit etwas über die tschechische Partnerstadt erfahren möchte, kann entweder die angereisten Roudnicer, die auch teilweise gut deutsch sprechen, fragen oder in den ausliegenden Informationsmaterialien lesen. Die fünf Gäste aus Roudnice freuen sich auch schon sehr auf das Wiedersehen mit lieben Bekannten und Freunden, verrät Stadtsprecher Ralf Schüler.

Die Städtepartnerschaft mit Roudnice wurde vor 19 Jahren geschlossen und zählt heute zu den aktivsten von Dessau-Roßlau. Insgesamt pflegt die Doppelstadt sieben Städtepartnerschaften. Neben Roudnice noch mit Argenteuil in Frankreich (seit 1959), Klagenfurt am Wörthersee in Österreich (seit 1971), Ludwigshafen (RLP) (seit 1988), Ibbenbüren (NRW) (seit 1990), mit dem polnischen Gliwice (seit 1992) und mit der Stadt Nemencine in Litauen (seit 1995).