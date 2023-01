Mit Tempo durch die Heide - Hundetrainer Corinna Lauke bietet Touren mit Schlittenhunden an

Seit fünf Jahren ist Hundetrainerin Corinna Lauke in Kochstedt zuhause und betreibt dort eine Hundeschule samt Pension mit dem Namen „Zentrum für Mensch mit Hund“. Jetzt gibt es ein neues Angebot: Ihre Schlittenhunde nehmen Gäste mit auf Tour.

Das Gespann von Hundetrainerin Corinna Lauke will jetzt nur noch eins: Rennen, was das Zeug hält.

Kochstedt/MZ - Sie tragen rote Westen, ihre Stimmen fiepen in freudiger Erwartung und ihre Ruten schlagen aufgeregt hin und her. Aber noch stehen Mantis, Groot, Yondu und Quill ganz unruhig in ihrem großen abgezäunten Gehege und warten darauf, dass Corinna Lauke die Tür zur Freiheit öffnet. Genau das ist für das vierbeinige Quartett das Zeichen, dass es gleich losgeht.