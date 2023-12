Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Mildensee/MZ. - Es ist kalt an einem späten Mittwochnachmittag. Dafür sind die Diskussionen und Wortgefechte beim Rundgang durch die Adria-Siedlung teils umso hitziger. Die Bürgerinitiative Adria-Siedlung hat zu einem Termin am Rande Mildensees eingeladen, um der Stadtverwaltung und Kommunalpolitikern zu zeigen, was sich seit der letzten Zusammenkunft vor zwei Jahren getan hat und was noch unbedingt erledigt werden muss.