Mit neuem Hauptsponsor - „Unterm Balkon“ im Golfpark Dessau geht in die zweite Runde

Dessau - Gemütlich, unterhaltend und draußen - das beschreibt wohl am besten die Konzertreihe „Unterm Balkon“, sind sich Luisa Blabusch vom Veranstaltungszentrum Golfpark in Dessau, Sängerin Heike Huth, Techniker Uwe Nitze und Stadtwerkechef Thomas Zänger einig. Im Sommer bei Bier oder Wein gemütlich draußen sitzen und dabei Livemusik erleben - das wird bei der zweiten Auflage von „Unterm Balkon“ wieder möglich. Und die hat diesmal mit der DVV, den Dessauer Stadtwerken, einen Hauptsponsor.

„Eigentlich wollten wir in diesem Jahr 30 Jahre DVV im großen Stil feiern. Doch das geplante große Festwochenende mussten wir wegen Corona ausfallen lassen“, sagt Thomas Zänger. „Nun können wir dieses Event im Golfpark mit nutzen. Wir kannten das Konzept aus dem vorigen Jahr“, sagt er zum Format „Unterm Balkon“.

Mit einem Ostrockabend am 16. Juli geht es los, wenn Heike Huth und Friends auf der Bühne stehen. Am 23. Juli heißt es „Voice & Piano“ mit Susann Albers und Björn Hain. Local Stars wird am 30. Juli die Bühne bereitet. Eine Woche später, am 6. August, sind Jens Huthoff und Band aus Dessaus Partnerstadt Ludwigshafen zu Gast. Die King Kamehameha Club Band aus Frankfurt spielt am 18. August, am 20. August kommen Alisha Popat und Band. Und das Finale am 27. August bestreiten Seven Eagles, eine Eagles-Cover-Band.

Schon als sich nach einem ersten MZ-Bericht herumsprach, dass es eine Zweitauflage von „Unterm Balkon“ geben wird, waren die ersten Karten reserviert worden, erzählt Veranstaltungsmanagerin Luisa Blabusch. Der Eröffnungsabend ist beispielsweise schon fast ausgebucht. Wie im vergangenen Jahr stehen entsprechend des einzuhaltenden Hygienekonzepts nur 100 Plätze zur Verfügung. Allerdings gibt es einen Unterschied: Wurden im vergangenen Jahr Spenden für die Künstler unter den Besuchern gesammelt, sind nunmehr die Karten für einen Preis um die 20 Euro zu kaufen. Firmen der verschiedensten Branchen unterstützen - wie schon 2020 - das Format wieder.

Dank des diesjährigen Hauptsponsors Stadtwerke wird „Unterm Balkon“ technisch aufgewertet: Die Bühne wird größer, es gibt LED-Beleuchtung, eine Interview-Ecke und auch Werbebanner, auf der die Unterstützer präsentiert werden, wie Petra Richter-Brüning von der DVV erzählt. Außerdem freut sie sich besonders auf einen Abend im Golfpark.

Amateurkünstler werden bei „Local Stars“ die Möglichkeit erhalten, sich einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. 20 Vereine, Projektgruppen und Amateurkünstler haben sich für diese von den Stadtwerken initiierte Aktion beworben. „Die eigenen Fähigkeiten zu zeigen und Zuschauer zu überzeugen, ist eine Herausforderung, die sich lohnt“, sagt DVV-Chef Zänger. „Fürs eigene Selbstbewusstsein, um sich in der Szene bekannt zu machen und natürlich auch, um Mitstreiter und Unterstützer zu gewinnen.“

Alle Konzerte beginnen ca. 19.30 Uhr. Fürs leibliche Wohl sorgt die Stammhausküche. Kartenreservierungen werden unter 0340/ 518 998 803 oder -804 entgegengenommen.