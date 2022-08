Mit neuem Eigentümer und Konzept - Dessauer Sportpark öffnet im Oktober wieder

Drei Jahre lang war die große Tennishalle im Dessauer Sportpark geschlossen. Nun geht es weiter. Was der neue Eigentümer Thomas Kick dort plant.

Thomas Kick ist leidenschaftlicher Tennisspieler. Nun sorgt er dafür, dass auch in Dessau wieder ganzjährig eine Spielmöglichkeit besteht.

Dessau/MZ - „Bin gleich wieder da“, steht auf dem Tresen-Schild. Wäre nicht der Zettel an der Tür, der am 1. August 2019 über die Schließung informierte, könnte man kaum glauben, dass der Dessauer Sportpark vor drei Jahren dicht gemacht wurde. Alles sieht so aus, als ob jeden Moment der Trainingsbetrieb starten würde. „Sogar der Kühlschrank war noch voll“, sagt Thomas Kick und hält kurz inne. „Ein bisschen ist es wie auf der Titanic“, vergleicht er.